АПИ: Пътищата са проходими при зимни условия

Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Дейностите по обработката трасетата продължава, като на терен са 263 снегопочистващи машини. Сняг все още вали в 15 области, като в Ловеч и по планинските проходи той е интензивен.Това съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход „Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановени движението на всички превозни средства поради намалена видимост.

Обработката на настилките продължава. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия.

Възможно е затваряне на пътни участъци

За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Снимка АПИ

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Не блокирайте пътищата

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

