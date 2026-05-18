БНТ и Милотинова не коментираха ролята на Филип Киркоров за успеха на DARA на "Евровизия"

"Тя беше започната от предишното ръководство на БНТ, ние я доразвихме и донадградихме" - така генералният директор на националната телевизия Милена Милотинова отговори на въпрос в сутрешния блок на БНТ за връзката с чужбина и хората-експерти, които са помогнали и развили цялото представление и песента "Бангаранга", с която Дара (DARA) спечели юбилейното 70-то издание на музикалния конкурс "Евровизия". Реално Милотинова и БНТ не коментираха изобщо твърденията на руската музикална звезда с български корени Филип Киркоров, че той е помогнал решително за успеха на Дара.

Припомняме, че Киркоров заяви, че нямало как да не помогне на "малката си родина България" и се изфука: "Започнахме да подготвяме DARA за националната селекция на България. Тя имаше един проблем - нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, можеше да танцува, но нямаше хит. Но видяхме потенциал. Видях, че е дива. Заложихме на нея"

Още днес, 18 май, започваме разговорите с министъра на културата Евтим Милошев за организацията на домакинството на "Евровизия", каза Милотинова, с уточнение, че "най-вероятно отново ще се наложи да привлечем експерти от чужбина", за да ни помогнат да се подготвим и да организираме догодина конкурса както трябва. Още не знаем колко ще струва организацията, уточни Милотинова - сметки тепърва ще се правят. Още сме в еуфория от успеха, това, което стана, е невероятно постижение - "ние знаем, ние можем, трябва да си повярваме малко повече (че ще организираме "Евровизия" както трябва)", обобщи тя.

