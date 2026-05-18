БНТ и Милотинова не коментираха ролята на Филип Киркоров за успеха на DARA на "Евровизия"

18 май 2026, 7:46 часа 598 прочитания 0 коментара
"Тя беше започната от предишното ръководство на БНТ, ние я доразвихме и донадградихме" - така генералният директор на националната телевизия Милена Милотинова отговори на въпрос в сутрешния блок на БНТ за връзката с чужбина и хората-експерти, които са помогнали и развили цялото представление и песента "Бангаранга", с която Дара (DARA) спечели юбилейното 70-то издание на музикалния конкурс "Евровизия". Реално Милотинова и БНТ не коментираха изобщо твърденията на руската музикална звезда с български корени Филип Киркоров, че той е помогнал решително за успеха на Дара.

Припомняме, че Киркоров заяви, че нямало как да не помогне на "малката си родина България" и се изфука: "Започнахме да подготвяме DARA за националната селекция на България. Тя имаше един проблем - нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, можеше да танцува, но нямаше хит. Но видяхме потенциал. Видях, че е дива. Заложихме на нея" - ОЩЕ: Дългата ръка на Русия: Филип Киркоров обяви, че стои зад победата на DARA (ВИДЕО)

Още днес, 18 май, започваме разговорите с министъра на културата Евтим Милошев за организацията на домакинството на "Евровизия", каза Милотинова, с уточнение, че "най-вероятно отново ще се наложи да привлечем експерти от чужбина", за да ни помогнат да се подготвим и да организираме догодина конкурса както трябва. Още не знаем колко ще струва организацията, уточни Милотинова - сметки тепърва ще се правят. Още сме в еуфория от успеха, това, което стана, е невероятно постижение - "ние знаем, ние можем, трябва да си повярваме малко повече (че ще организираме "Евровизия" както трябва)", обобщи тя.

Филип Киркоров Евровизия DARA Дара Милена Милотинова Евровизия 2026 Евровизия 2027
Ивайло Ачев
