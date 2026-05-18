"Времето остава капризно": Николай Василковски с прогноза до края на май

Времето ще е доста капризно до края на май – за баловете. До края на месеца, като изключим 1-2 дни, пролетта ще си запази динамичния облик. От сряда нататък се очакват валежи от пролетен характер – с гръмотевици и градушки. На места те ще са интензивни, като има условия за свлачища, тъй като почвата е доста напоена. Последната седмица на май ще е с подобен ход на времето – сутрин слънчево, следобед дъжд и гръмотевици. По отношение на температурите не се очакват аномалии. Тази дългосрочна прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 18-24 май 2026 г.

Той обясни, че температурата на морската вода е около 14-16 градуса. „Все още е прохладно за море, но може човек да си направи една разходка“, каза синоптикът.

Времето днес

В понеделник облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 8 и 12 градуса, в София - около 8 градуса. Максималните ще са между 19 и 24 градуса, в София - около 19 градуса.