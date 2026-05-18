18 май в историята: Русия и Великобритания подписват тайно споразумение за ревизиране на Санстефанския мирен договор

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

18 май 1876 г.: Тайното споразумение за ревизиране на Санстефанския мирен договор

На този ден през 1876 година е подписано тайното Лондонско споразумение, известно накратко само като Лондонското споразумение, чиято цел е ревизиране на сключения по-рано Санстефански мирен договор. Това тайно дипломатическо споразумение между Русия и Великобритания е част от подготовката за Берлинския конгрес. То се разглежда като продължение на политиката на Балканите, водена от Русия преди, по време и след приключване на Руско-турската война. Лондонското споразумение е предшествано от сключените преди това тайни споразумения между Русия и Австро-Унгария - Райхщатско споразумение (1876 година) и от Будапещенската конвенция (1877 година).

Лондонското споразумение е резултат от водените преговори между дипломатите граф Павел Шувалов и Робърт Гаскойн-Сесил. Денонощие след неговото подписване новината е обявена на страниците на английското печатно издание "Глоуб". Споразумението урежда противоречията между Русия и Великобритания чрез изменяне на условията между Русия и Османската империя при сключването на предварителния Санстефански мирен договор.

Русия поема инициатива за провеждането на тези преговори след Райхщатското споразумение между нея и Австро-Унгария. Според споразумението на територията на българските земи между Дунав и Стара планина трябва да се създаде Княжество България, което е васално на Високата порта и притежава политическа автономия, но на практика остава под руска протекция. По отношение на земите, намиращи се между Стара планина и Родопите, те трябва да бъдат обособени като автономна област, носеща името Източна Румелия и имаща широка автономия като част от Османската империя. По отношение на останалите български земи те трябва да бъдат подложени на реформи като обикновени провинции, които са част от Османската империя.

Според споразумението Южна Бесарабия трябва да бъде отнета от Румъния и да се даде на Руската империя в замяна на Северна Добруджа, която е призната за българска от Великите сили. Руската империя получва Батум и Карс.

Според меморандума в Лондонското споразумение, Великобритания отхвърля разделянето на България по меридиана, а замяна на това Русия се съгласява да не настоява на промяна. България остава без излаз на Егейско море, а нейните западни граници следва да бъдат коригирани така че в тях да не влиза небългарско население. Решено е България да бъде разделена на две провинции. Едната от тях, която се намира на север от Балкана, да получи автономия в княжеското си правителство. Втората, която се намира на юг от Балкана, да получи широка административна автономия и да има губернатор, който е християнин и задължително е назначен със съгласието и одобрението на Европа.

Русия настоява в Южна България да няма турска армия, а Великобритания се съгласява при условие, че Русия не възразява на правото от страна на Турция да влиза в южната провинция с цел противопоставяне на въстание от местното население или в случай на нахлуване от друга страна.

Великобритания настоява висшите постове в милицията в Южна България да бъдат назначавани от Високата порта, а Русия приема това искане.

Нерешените от това споразумение въпроси, които имат второстепенен характер, са оставени за разрешаване от Берлинския конгрес. Сред тях е и въпросът за разполагането на османски военни сили по билото на Стара планина.

Клаузите в Лондонското споразумение предрешават решенията на Берлинския конгрес и са основа за сключване на Берлинския договор.

