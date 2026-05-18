18 май 2026, 8:02 часа
Ще се счупят ли финансите ни: Три града готови да посрещнат "Евровизия" 2027

София, Варна и Бургас отговарят на изискванията за „Евровизия“ 2027 година. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов пред bTV. Още: Терзиев уверява: София е готова да посрещне "Евровизия" 2027

Той обясни, че трябва да се търси такова място за провеждането на „Евровизия“, което отговаря на следните условия: голямо летище, където могат да минават между 25-30 000 пътници, да има лесен достъп от летището до хотелите, да има около 4000 единични стаи по време на периода, в който искаме да проведем голямото събитие и още 20 000 легла, които са по-ниска категория от трета звезда например.

Драганов призова големите хотели да не прекаляват с цените.

Ще се счупят ли финансите, ако посрещнем Евровизия 2027?

По думите на Румен Драганов това, което се търси е часовете на автобусните линии, цената на автобусния превоз и цените на настаняването. България е търсена туристическа дестинация след успеха на DARA, добави директорът на Института за анализи и оценки в туризма. 

Икономистът Михаил Кръстев добави, че един голям конкурс, няма да счупи българските финанси. Около 40% от генерираните приходи от държавата са в туризъм и краткосрочно настаняване, около 20% са в рамките за заведения, около 10% са в рамките на транспорта и вече останалите проценти са в търговията на дребно и други по-дребни сектори, обобщи Кръстев.

