Ясно е кога ще бъде решена водната криза в Плевен

27 август 2025, 13:24 часа 315 прочитания 0 коментара
Премиерът Росен Желязков обяви на днешното заседание на Министерския съвет, че е изготвен график със срокове за преодоляване на водната криза в Плевен. Той разпореди на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) незабавно да публикува документа на сайта си.

"Поисках от министъра на регионалното развитие линеен график с всички дейности и ясни срокове за решаване на проблема с водоснабдяването в Плевен. Той вече е готов и нареждам на МРРБ да го качи незабавно", заяви министър-председателят. Желязков подчерта още, че в наблюдението и контрола върху изпълнението трябва да се включат и гражданите.

Спешни мерки

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че вече са предприети спешни действия. Сред основните стъпки е осигуряването на средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в града. Още: Бивш екоминистър обвърза водната криза със строежа на "Южен поток", заговори за неспазени обещания от Бойко Борисов

По разпореждане на Иванов в Плевен са командировани служители на ВиК оператори от цялата страна, които да установят зоните с най-големи загуби на вода. В кварталите са разположени водоноски, за да бъде осигурено непрекъснато водоснабдяване. Паралелно се извършват сондажи, за да се намерят допълнителни източници, тъй като потребностите възлизат на около 300 литра в секунда.

Според Иван Иванов кризисният щаб на място работи без прекъсване заедно със служители на министерството и ВиК холдинга. Изготвен е план с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Още: След жълтия картон от премиера: Областният управител на Плевен чака да му поискат оставката, за да я даде

Като ключов проект за трайно решаване на проблема е посочено изграждането на язовир "Черни Осъм". Министърът подчерта, че това е единственото устойчиво решение за сигурно водоподаване не само за Плевен, но и за Ловеч.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Плевен водна криза Росен Желязков
