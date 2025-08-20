Жега ще мъчи този град. Времето утре - 21 август 2025 г.

На 21 август 2025 г. ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°. Най-топло ще бъде във Видин. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, гласи прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 18 до 24 август 2025 г.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

Топла морска вода

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София ще изгрее в 6 ч. и 40 мин. и ще залязе в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин.

