Най-важните новини за деня: 4 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 юни 2026 г.

СТОЯН МАВРОДИЕВ Е АРЕСТУВАН В БЕЛГРАД

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Това съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. Преди това е бил в Обединените арабски емирства. Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадиция му в България. Мавродиев е в неизвестност от 22 август 2024 г.

ДИДО ДЪНКАТА, СВИДЕТЕЛСТВА И ОЩЕ СКАНДАЛИ: САГАТА "БАБА АЛИНО" И РАЗПЛИТАНЕТО Ѝ

"Оказа се, че по време на срещата с г-н Бузев, че нашите сгради не фигурират в кадастралния план на града. Няма ли да отидете – не, аз няма да отида там. Впоследствие ни прати при Сергей Иванов" - това са думите на семейство, поискало да си вземе имот в парка "Баба Алино", което говори пред БНТ. Г-н Бузев е главният архитект на Варна Владимир Бузев.

ДЕН СЛЕД СМЯНАТА НА СПЕЦОВ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТНЕХА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОСОБЕНИЯ УПРАВИТЕЛ В "ЛУКОЙЛ"

Само ден след като правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" и назначи на негово място Евгени Симеонов, Народното събрание окончателно прие законови промени, които ограничават досегашните широки правомощия на длъжността и въвеждат по-строг контрол върху нея.

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ: РУМЕН РАДЕВ ДА СИ ДАДЕ СМЕТКА, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ Е САМ В САМОЛЕТА (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса за месец управление правителството на Румен Радев и формацията му “Прогресивна България“ в парламента, какво произвеждат – действия или гафове: “Гафове на правителството по-скоро не, на мнозинството в парламента. Правителството си има една заявка, която се чуди как да операционализира. Тъй както обясниха, по време на кампанията в малкото публични изяви - лайтмотивът беше как ще борим цените. Не само ще ги борим, ще ги сваляме. Справедливи, разумни, допустими и т.н., това е игра със семантиката, с богатството на българския език.

МАНИПУЛАЦИЯ НА НВО, ЗА ДА НЕ ПАДА УСПЕХЪТ НА УЧИЛИЩЕТО: НА РОДИТЕЛИ НА "СЛАБИ" УЧЕНИЦИ ИМ Е ПРЕДЛАГАНО ДА НЕ ПУСКАТ ДЕЦАТА СИ НА МАТУРА

Родители се оплакват в социалните мрежи, че на ученици, които се затрудняват с материала, им се предлага да не се явяват на Националните външни оценявания в 4 клас. Според родителите причината е да се избегнат ниски резултати и съответно - по-лош рейтинг на конкретните училища и учители след като резултатите излязат.

ОТ 5 ЛЕВА ДО 20 ЕВРО: СПЕКУЛА И В ЦЕНИТЕ НА ЧАДЪР И ШЕЗЛОНГ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПЛАЖОВЕ У НАС? (СНИМКИ)

Първите дни от тазгодишния сезон по плажовете на родното Черноморие са факт, а с него и първите потребителски сигнали за цените за сезон 2026. На плажните ивици стойността на чадър и шезлонг вече е била закръглена, за да не се налага посетителите да носят в себе си монети. Проверка на Actualno.com показа, че на различните плажове у нас има немалки разлики в цените за услугите на плажната ивица.

ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ В СОЛУН В ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ОТ ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ (СНИМКИ)

Все по-високите цени у нас на основни хранителни продукти от малката потребителска кошница разбираемо изнервят хората, а изгледите поскъпването на живота в България да спре не са никак обнадеждаващи. Още повече че само на няколкoстотин километра разликата e драстична и няма как да не направи впечатление. В началото на летния сезон, когато много българи се насочват към Гърция, все по-често ще ставаме свидетели на сравняване на цените на различни продукти и това е напълно нормално.

"КАК РАБОТИ РУСКАТА ПРОПАГАНДА": КИРКОРОВ ОБЯВИ, ЧЕ ПОБЕДАТА НА "ЕВРОВИЗИЯ" Е НЕГОВА, DARA МУ ОТВЪРНА

Победителката в "Евровизия" DARA публично отговори на твърденията на певеца, автор на песни и продуцент Филип Киркоров, че негова е основата заслуга за победата на България.

ТАЙНИ ДОСТАВКИ НА ОРЪЖИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА? ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ ПОВДИГА ВЪПРОСИ ЗА ТАНКОВЕ И ГАУБИЦИ

България активно подпомага Украйна с оръжие още от първите месеци на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Това не е тайна и освен публично оповестените пакети през последните години широко беше дискутирана темата с евентуалната необявена помощ. Сега страната ни е публикувала данни за износа на оръжие през изминалата година - 2025, чрез Регистъра на ООН за конвенционалното оръжие (UNROCA). Докладите сочат, че чрез трети страни може да сме подкрепили Украйна с редица оръжия и военно оборудване - танкове, самоходни оръдия, бронетранспортьори и други.

РОБОТИТЕ Ѝ ПЛЕТАТ КРАКА И НЕ МОГАТ ДА СИ КАЖАТ ИМЕТО, НО РУСИЯ ЩЕ Е СУПЕРСИЛА ДО 2050 ГОДИНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Международният икономически форум в Санкт Петербург се превърна още в първия си ден в тотално фиаско за домакините – Путинова Русия. Форумът беше "отворен" с "украинска заря" - удари на украински далекобойни дронове и пожари в Петролния терминал на Санкт Петербург и в руската военна база в Кронщад, където беше поразена руска корвета. Но истинското шоу се разви по-късно през деня – ОЩЕ: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

НАЙ-ПОСЛЕ ПОТВЪРДЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИР С ИЗРАЕЛ: САЩ ЩЕ ПОМАГАТ НА ЛИВАН ДА СЕ СПРАВИ С "ХИЗБУЛА"

В края на първия ден от четвъртата среща на Израел и Ливан на американска територия, двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня и как да стане. Това съобщи Държавният департамент на САЩ в официално съобщение. С уточнение - спирането на огъня е обвързано с пълно спиране на бойни действия от страна на "Хизбула" и "евакуацията" на всички оперативни лица на "Хизбула" от сектора южно от река Литани. А на 22 юни предстоят нови преговори, за да бъде оформено окончателно споразумение за мир.

ГЛАС ОТ ОСТРОВА: АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА ПОСКЪПВА, А ЖИВОТЪТ В САЩ НА ТРЪМП СТАВА НЕПОНОСИМ

Животът в САЩ става все по-скъп, а разходите за милиони домакинства продължават да растат. Според Бюрото по трудова статистика потребителските цени са се повишили с близо 23% през последните пет години - тенденция, която оказва влияние върху обществените нагласи и доверието в икономиката, пише британското издание The i Paper.