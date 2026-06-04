Доза допамин: 4 юни 2026 г.

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Ето какво се случва, когато имате за домашен любимец енот - той не може да понесе да останете насаме дори когато сте под душа:
Raccoons are the most codependent pets — you can’t leave them alone for even a second— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026
Here’s what happens if you leave a raccoon and go take a shower without it — the furry one even brought a slipper as a “bribe” to be let inside. pic.twitter.com/OrKcmKY8uk
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