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Доза допамин: 4 юни 2026 г.

04 юни 2026, 22:30 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Доза допамин: 4 юни 2026 г.

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ето какво се случва, когато имате за домашен любимец енот - той не може да понесе да останете насаме дори когато сте под душа:

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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