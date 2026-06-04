С над 3,5 милиона посетители Централни хали отбелязва своя втори рожден ден

Sofia Short Fest 2026 показва най-доброто българско и международно късо кино от 12 до 19 юни

Само две години след официалното си откриване, възстановените Централни хали се превърнаха в едно от най-разпознаваемите и посещавани обществени пространства в София. От откриването си през май 2024 г. до днес емблематичната сграда е привлякла над 3,5 милиона посетители и е била домакин на близо 1100 културни, образователни и обществени събития.

През изминалата година „Сцена Централни хали“ продължи да развива мисията си да прави културата по-достъпна за софиянци и гостите на града. Само за миналата година в пространството са проведени близо 560 събития, като над 90% са с вход свободен. Основният процент от тях - 85% са били насочени към деца и семейства. Отделно на това са реализирани десетки кинопрожекции, театрални постановки и изложби. Над 120 са събитията с акцент върху градската среда – друга ключова тема със солидно присъствие в месечните програми на пространството. 9 са фестивалите, които са намерили своя сцена през последната година в артистичното пространство на Централни хали, като между тях са Sofia Documental, CyberFest, Фестивал на чая и други. Екипът на Cinelibry избра пространството за единствена прожекция на титулярния филм от визията на последното издание на фестивала – „Пяната на дните“.

Сред ключовите събития в месечната програма на Сцена „Централни хали“ са и прожекциите на късометражно кино. Следващата седмица (12-19 юни) предстои второто издание на фестивала за късометражно кино Sofia Short Fest, като част от прожекциите отново ще се проведат в Централни хали.

Sofia Short Fest 2026 ще представи 90 филма – игрални, анимационни и документални заглавия от над 50 държави в 6 състезателни категории. Прожекциите продължават цяла седмица на няколко локации в столицата, а Сцена „Централни хали“ е домакин на международната селекция и на специално събитие с наградените филми от 2025-та. И тази година Sofia Short Fest остава верен на младите кинотворци със силния си фокус върху студентското кино и множеството възможности за създаване на контакти и обмен на опит. Звездното жури, което ще присъди 10-те награди на SSF 2026 е в състав: Орлин Милчев – Атила (режисьор), Мартина Апостолова (актриса), Димитър Димитров – Анимитер (режисьор, аниматор), Тома Вашаров (режисьор, продуцент) и Таня Божинова (аниматор, дизайнер).

Пълната програма и билети за Фестивала можете да намерите тук: www.sofiashort.com/bg

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.