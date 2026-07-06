Ще има ли някакво просветление...?!

Първо

Тъмно е, винаги е било “тъмно“ небето над Македония. И сега, в тази „северна“ ситуация, положението не е по-добро. Правителството на ДПМНЕ, твърдо отстоявайки позициите, че “трябва да влезем в Европа само с гаранции, че няма да има нови искания“, поставя Европа, но най-вече себе си, в неразрешима и безнадеждна ситуация. “Патриотичните“ изявления на премиера Мицкоски за “изправен гръбнак...“, “докато съм премиер...“, “няма да позволим унижението на македонския народ...“, подправени с недостойния за мислящите и търсещите различно речник, речник като “гризачи...социални утайки...предатели“ и други подобни, само усложняват ситуацията и затварят перспективите за бъдещето. “Тъмното небе“, политическата и национална безизходица се превръщат в нормално състояние. Но наистина ли е така в този момент? Още: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

Тихо и някак плахо, през партийните комитети на ДПМНЕ във вътрешността, както и от партийни функционери и журналисти в “служба на нацията“, се чуват намеци, че се очаква към края на октомври и началото на ноември, без особен шум, да бъде отворена Конституцията на РСМ и българите, наред с някои други народи, да бъдат включени в нея. Никой не знае как точно ще стане това, но премиерът споделя идеята само с няколко свои най-близки приятели... все пак в Македония няма тайни, агентурата работи редовно и точно! Ето защо новата реконструкция на правителството е напълно ненужна и с подмяна на второстепенни фигури, но се случва ключова промяна в Министерството на връзките с общността - министър Стоилкович е заменен с член на ВЛЕН, албанец, от когото се очаква да има по-разумно отношение към “конституционните стремежи“ на българския народ на Македония. Стоилкович беше “осъден“ заради близостта си с Путин и Додик и най-вече заради изрично изразената си сърбофилия и русофилия, които изобщо не криеше. Местното самоуправление се превръща в новата точка за реализация на “сръбския свят“ на Вучич и сръбската имперска политика на Балканите. Още: След доклада на ЕП за "Сръбски свят" в Скопие: Силяновска и Вучич говориха по телефона за приятелството си

Второ

Вече сто години Македония е в полуколониални отношения със Сърбия и в Белград се решават съдбовните за нас въпроси. Така беше в Кралството, така беше в Титова СФРЮ, така е и днес. Тридесет и пет години след независимостта страната не може да си вдигне глава от сръбския капитал, сръбските медии, песните и сериалите, от сръбската обидна идеология, от сръбските финансови връзки като единствени възможности за заеми, които не е необходимо да се връщат (поне не навременно) и накрая от сръбските разузнавателни структури, проникнали във всички пори на македонския политически, национален и финансов живот. Агентите на сръбската БИА (Агенция за сигурност и информация - всъщност разузнавателна служба), стигнаха дотам, че по време на събитията от 27 април 2017 г. техният агент Горан Живалевич беше в структурата на демонстрантите пред Парламента (а може би и вътре?)... по-късно човекът написа книга за дейността си тук и другаде. Така инсталирана, агенцията БИА здраво държеше македонските структури по пътя, който настояваше за Коридор 10, вместо за Коридор 8 (който е проект на НАТО), подкрепяше и организираше зависимостта от китайски и унгарско-орбановски кредити, упражняваше медиен натиск за ограничаване на човешките права, особено на българите, и за елиминиране от политическата сцена на фигури, които не бяха по вкуса на Белград. Това бяха предимно проевропейски активисти и политици. БИА обаче не е всемогъща, нещо се случва! Още: Мицкоски не отстъпва от червените линии: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси

Трето

Информациите, които изтичат от белградските политически и журналистически среди, говорят за кадрово и политическо преструктуриране на Агенцията, по отношение на Македония и интересите тук. Тази информация бързо пристига в Скопие. Открито се говори, че македонското правителство и премиерът Мицкоски са решени да включат българите в Конституцията, най-късно до ноември тази година, а след това да осъществят редица други дейности. Започва битката на бедните македонски фондове за европейски пари. Това означава, че част от персонала и дейностите на БИА тук ще бъдат остарели, идва ново време и проевропейски политици, идват нови чуждестранни инвестиции, но и нови чуждестранни правителствени съветници. Старите структури на БИА, които действаха тук по най-простите принципи – зависимост от пари, кариера и вековно чувство за семейни връзки – сега се променят, така че трябва да се търсят нови решения. Ако БИА можеше по някакъв начин да се справи с съществуването на албанците като равноправен фактор в Конституцията на РСМ по традиционен начин, сега с влизането на българи, хървати, евреи и други, тези форми са остарели и отпадат. Търсят се нови решения, нови хора, за нови зависимости... Европейските пари и кредити носят македонски задължения към други хора, държави и служби. Още: "България създава усещане за враждебност": Македонски журналист се страхува от побългаряване

Четвърто

Би било пресилено да се каже, че истинският победител от всичко това би бил лидерът на СДСМ Венко Филипче. Наистина, включването на българите в Конституцията би било основна победна точка в неговата и на партията биография, но това е далеч от истинска победа – победа, която би променила структурата на управление и би довела СДСМ на власт. Нито Филипче, нито дори неговият отслабен, неясен и политически непродуктивен антураж, нямат силата да се променят. Тази сила е скрита някъде в „отсъстващите“ партийни кадри от миналото, близки до болшевишките институции на Македония в СФРЮ, и най-вече в “преходния“ период на деветдесетте години. Те усещат истинския ритъм на времето, поради което организираха форум “Разговори за бъдещето в 12:05“, намеквайки, че дори в 12:05 не е твърде късно за истински промени. Всъщност става въпрос за тяхното включване в предстоящите процеси, за изместването на Филипче и неговите хора от реалната власт и за поемане на заслугите за падането на Мицкоски и ремисията на ДПМНЕ. Ясно е, че Мицковски няма да може ефективно и убедително да признае капитулацията за българите в Конституцията, той също ще понесе определени последици от този акт, но остава празно място, което ще трябва да бъде запълнено. Някои ще бъдат капитуланти, други като Филипче ще бъдат предатели на националната идея, но ще се отвори празно място за навлизането на “групата 12:05“. Това трябва да бъде тяхната победоносна разходка през бойното поле на СДСМ-ВМРО ДПМНЕ, събирането на “снарядите“ и броенето на политическите “мъртви души“ от двете страни... празното място остава за прераждането на бившите кадри на СДСМ. Още: Страх от истината? Властите в Скопие крият доклада на Европейския парламент

Пето

Да не се залъгваме, Мицкоски и ДПМНЕ няма да паднат толкова лесно. Той е доказан популист, приятел на Вучич и някои други политици от същия сорт, а освен това има подкрепата на политици, приятели на Сърбия. Не е голям брой, но е значителен и влиятелен. Също така, ВМРО е партия със солиден електорат, желязна дисциплина и безкомпромисно поведение. Ако Мицкоски падне, ще падне заради бруталния си, неконтролиран речник, ненужното произвеждане на врагове и арогантното отношение към своите. Такива политически личности обикновено не оцеляват. Още: Война на “улиците“ - албански патриотизъм срещу македонски югославизъм

Могат да се очакват и изненади, а именно “гризачите“ (любимият израз на Мицкоски) от неговото обкръжение, македонски патриоти, но с български “паспорти“, да отворят скритите си документи и да се присъединят към ръководството на страната като представители на “част от българския народ“ в Северна Македония. Те вече се обявяват...

Би било илюзорно някоя от споменатите структури да очаква подкрепа от Сърбия. БИА ще подкрепи и трите структури – на Мицкоски, на Група 12:05 и отчасти на Филипче... ще бъде с победителя, очаквайки продължаване на безспорната власт над Македония.

Просветление на македонското политическо небе не се очаква. Още: Мицкоски плаши опозицията в Скопие: Виновен съм, че не сте в затвора (ВИДЕО)

Автор: Владимир Перев