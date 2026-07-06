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В бюджета хляб няма, но на хората ще се даде зрелище

06 юли 2026, 8:27 часа 181 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
В бюджета хляб няма, но на хората ще се даде зрелище

В ситуация сме, в която народа има нужда от хляб и зрелище. В бюджета хляб няма, но на хората ще се даде зрелище. В този момент тези пътувания са димка, за да се отвлече вниманието от икономиката. А това, което се случва, не е добро. Гражданинът Демерджиев е изправен, за да отвлече вниманието и той го прави много успешно. Това са думи на пиар експерта Диана Дамянова, направени в ефира на Нова телевизия относно полетите на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова до Дубай.

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Тя обясни, че не се е ориентирала в схемата и кой е плащал парите за тези полети. Но добави, че щом е казано „А“, сега трябва да се каже и „Б“. „В началото си мислех, че това е донус срещу Атанасова, сега си мисля, че не е. Доколкото знам, жена ми на Пеевски е в Дубай. Да е водил Атанасова и да са си седели тримата, малко ми е странно“, каза медийният експерт.

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Десислава Атанасова Делян Пеевски Диана Дамянова Бюджет 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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