Кой има имен ден днес, 6 юли 2026 г. Честито!

На 6 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Авакум, Валентин, Вальо, Валентина, Валя. На този ден църквата почита Св. преподобни Сисой Велики, Св. свещеномъченик Валентин, презвитер Римски и Св. мъченик Коинт Фригийски. Преподобни Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След непрестанни постнически подвизи и молитвени бдения Сисой стигнал до такова духовно съвършенство, че станал незлоблив като дете. Затова Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди здрава, усмихната и щастлива! Нека животът ти бъде изпълнен с взаимност и разбирателство. Да си доволна от себе си и да има мир и хармония в семейството ти!

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Нека този ден донесе вълшебство в живота ти, дните ти да са изпълнени със сбъднати мечти, успешни планове и моменти на късмет и щастие!

Църковен празник на 6 юли: Забраната, която трябва да спазват всички жени

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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