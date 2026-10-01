Наново подменят мантинелата на магистрала "Хемус": ИПБ пита кой ще плати сметката

Часове преди обявената от регионалния министър Иван Шишков инспекция на 36-ия километър на магистрала "Хемус", на мястото текат активни ремонтни дейности. Това става ясно от позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ), разпространена до медиите. Скандалът около участъка се разрази, след като експертите разкриха кадри и данни за престъпен и некачествен монтаж на предпазните огради (мантинели). В отговор на критиките министър Шишков покани медиите на проверка днес от 13:00 часа, за да покаже, че твърденията на института не отговарят на истината.

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Според подадени от шофьори сигнали и снимки, цяла нощ и към сутрешните часове на същия участък продължава подмяната на вече поставената мантинела. От ИПБ поставят остър въпрос дали в момента не се извършват бързи корекции и нови монтажи, чиято цел е да бъде заличил некачественият труд, показан публично от тях.

"Ако мантинелите ще се монтират по два пъти, кой ще плати сметката?", питат от организацията, като допълват, че отговор на този въпрос на този етап не очакват.

От ИПБ настояват насрочената за днес следобед проверка да се проведе при абсолютна прозрачност. От организацията изискват публично да бъде установено какво точно е извършено на 36-ия километър, кога, от кого и с какви финансови средства.

От Института за пътна безопасност заявяват, че ще продължат да следят казуса под лупа, за да защитят сигурността на шофьорите и разходването на публичния ресурс.