"Изпусна си нервите, но се грижи за мен": 101-годишният мъж защити внука си след скандално видео

"Аз съм добре. Храня се. Сам се обслужвам. Не знам какво толкова се е случило, че трябва така да се разследва". Това каза 101-годишният инж. геодезист Белчо Бояджиев пред журналиста Мира Добрева, която отиде в дома на възрастния мъж, след като видео, на което внукът му му крещи и го заплашва, обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение. Стана ясно и че младият мъж е Боян Бояджиев, който е съдия в Софийски районен съд.

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Причината за скандала

Попитан какво е предизвикало гнева на внука му Боян, възрастният мъж обяснява: "Стана така, че във времето, в което той трябва да се храни, аз бях завършил с обяда. Че му попречих да се наобядва. Той се храни в 13:30 часа, а бяха минали 15 минути. Затова се ядоса. Някой път се случва да се ядоса, но не може да се каже, че това ми пречи".

Въпреки напрежението, столетникът категорично отхвърля твърденията за системен тормоз или физическо насилие. Запитан дали внукът му някога му е посегнал, той категорично отрича. "Как ще ми е посягал! И таз хубава. Аз не му давам да ме бутне".

Тежък житейски път

Дядото проявява разбиране към тежкото ежедневие на внука си магистрат и го защитава. По думите му Боян е подложен на огромен психологически натиск – носи отговорност за две деца, съпругата му е в болница, а в същото време съчетава тежката професия на съдия с грижите и за него.

"Той няма лошо отношение. Грижи се за две деца, жена му е в болница. Това сигурно се отразява на психическото му състояние", споделя 101-годишният мъж и добавя: "Той се изнервя от работата и децата. Не ме ругае, общуваме. Помага ми в много работи. Той ми се извини. Обичам го".

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Въпреки възрастта си и преживените тежки загуби – съпругата му и синът му са починали, възрастният мъж отказва и да чуе за хоспис. "Мога да се грижа за себе си. Оправям си леглото, сам се храня, каквото ми трябва, си го купувам или поръчвам да ми го купят. Повече се грижи за мен снаха ми. Всеки четвъртък идва и купува най-различни неща за храна", разказва той.

Белчо Бояджиев споделя, че има внучка, която живее и работи в Англия, докато Боян е до него в ежедневието.