Жълт код за валежи в 22 области

Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, съобщават от НИМХ. Жега и бури: Николай Василковски предупреди за рязка промяна на времето

Жълт код е обявен за 22 области.

Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.

В планините и на морето

Снимка: БГНЕС

Още: Интензивни валежи и ниски температури: Лятото си отива за няколко дни

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра - около 14 гтрадуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

Още: Жълт код за интензивни валежи в 16 области