Кабинетът предложи проф. Александър Андонов за орден "Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен

Министерският съвет предлага проф. Александър Андонов да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен за неговите големи заслуги в областта на образованието и по повод 80-годишнината му.

Александър Андонов е роден на 31 януари 1946 г. в София. Завършва „Философия“ в Софийския университет през 1970 г. Избран е за доцент във Философския факултет на Софийския университет през 1982 г., а през 1992 г. става професор. Той основава и преподава курсове като „Предметна онтология“ и „Субектна онтология“ и много други.

Основната област на научните интереси на проф. Андонов е онтологията. Той разработва „субектния подход“ във философията, като разглежда ролята на субекта в онтологичната проблематика. Разработва и проявява ангажимент към иновативни методи в образованието и обучението по философия - вижда познанието като процес, свързан с откритие, изобретение, проектиране и развитие на личността. Той ръководи въвеждането и развитието на програмите „Философия за деца“ в Софийския университет.

Проф. Андонов е автор на 4 монографии, както и на учебник „Етика и право“ за средните училища. Участва в създаването на стандарти по гражданско образование и учебна програма по дисциплината „Свят и личност“. В периода 1989 - 2000 г. е председател на Националната комисия на Националната олимпиада по философия в България. През 1996 г. проф. Андонов е сред учредителите на Международната олимпиада по философия. През 2007 г. става инициатор и основател на Националната олимпиада по гражданско образование.

През 2022 г. проф. Андонов е сред учредителите на Националния университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“. В продължение на редица години е бил главен редактор на редколегиите на списание „Стратегии на образователната и научната политика“.

Награден е с почетен знак „Синя лента“ на Софийския университет за значителен академичен принос в развитието на специалност „Философия“ на Философския факултет през 2011 г.