"Празен лист, от който никой не знае каква ще е минималната заплата догодина": Опозицията се възмути, че МРЗ ще е диапазон

Скандално! Минималната работна заплата ще е диапазон. Това обяви народният представител Стела Николова от "Да, България", която заяви, че показателите за минималната работа заплата не могат да бъдат определени и никой не може да каже какъв ще бъде нейният размер догодина.

"На 3 години ще проверяват адекватността й и във формулата за изчисляването й ще има индекс "издръжка на живот", който НСИ ще измери след 9 месеца, но пък новата МРЗ за 2027г.ще влезе след 3 месеца. Ако синдикати и работодатели не се разберат за размера й, ще го определя Министерски съвет", уточни тя.

Николова отбеляза, че тъй като управляващите искат промяна в Кодекса на труда, от опозициията са поискали "малко повече информация от "празния" лист, който МТСП иска да гласуваме".

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По думите на Николова на социална комисия са им били раздадени "листчета". "И казаха, че текстът ще е част от новата наредба, по която ще се определя МРЗ. Пускам тук за сведение, ако разберете нещо, защото в зала ще се гласува на второ четене "празния лист", който Радев иска, защото това на листа го няма в закона", категорична е тя.

Според Николова никой не е в състояние да каже колко ще е МРЗ за 2027 г. По думите й въпросният "празен лист" не дава яснота на 500 000 български граждани, които са на минамална заплата, какво ще получават от догодина.

"Синдикатите и опозицията искат да остане старата формула, докато си изяснят индексите, ама не. Каквото сънува Гълъб, това ще е!", написа още тя.

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