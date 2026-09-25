След решението за бус лентите и новите тарифи: Такситата са в протестна готовност

Таксиметровите водачи и таксиметровите превозвачи са в протестна готовност. Причината - решенията относно ползването на бус лентите и новите тафири.

"На 24 септември 2026 г. таксиметровият бранш беше поставен в ситуация, която организациите на водачите и превозвачите определят като поредно пренебрегване на неговите дългогодишни искания и икономически интереси", се казва в официална позиция на „Съюз Такси“, ЕКТКАС и ЕЦРТП.

"В рамките на един ден бяха взети решения по два ключови за сектора въпроса", посочват те.

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В Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание не беше подкрепено предложението за допускане на таксиметровите автомобили до бус лентите.

Същевременно Столичният общински съвет прие актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи в размер на 5,3%, въпреки възраженията на представителите на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика.

Източник: БГНЕС

"Излъгани и ощетени"

"Позицията на СЪЮЗ ТАКСИ, ЕКТКАС и ЕЦРТП е категорична: Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен. В продължение на години водачи, превозвачи и техните организации участват в срещи, комисии и обществени обсъждания, подават официални становища и предлагат конкретни нормативни и организационни решения. След събитията от 24 септември считаме, че институционалният диалог не е довел до очаквания резултат", гласи позицията.

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От бранша заявяват, че таксиметровите водачи и таксиметровите превозвачи са готови за законни протестни действия.

Предстои представителните организации в сектора да обсъдят конкретната форма, мащаба и времевия хоризонт на възможните протестни действия.

"Нашата цел не е конфронтация, а реален и резултатен диалог, при който предложенията на таксиметровия бранш да бъдат разглеждани аргументирано, прозрачно и при равнопоставено отношение към водачите и превозвачите. Таксиметровият сектор е част от обществения транспорт и има право неговият глас да бъде чут", категорични са недоволните.