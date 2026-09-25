Хорото пред Народния театър: Кой с кого се е уговорил, кой спазва закона и на кого му се разказа играта?

От Народен театър "Иван Вазов" разпространиха официална информация по повод информацията, че организаторите на хорото пред културната институция са разговаряли с представители на театъра и съвместно с тях са определили силата на звука. "Тези твърдения не отговарят на истината. Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията", се казва в позицията.

От Народния театър уточняват, че по този въпрос са подавали редица официални сигнали в Столична община, както и на спешния телефон 112, "във връзка с шума пред сградата на театъра и случаите, в които той нарушава нормалното протичане на представленията". В позицията се казва, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра "е незаконно и пречи на нормалната ни работа". Уточнява се, че най-зле става положението, когато въпросните събития съвпадат като часове с провеждането на представления на Сцена "Музите" и Камерна сцена, както и репетиции в репетиционните зали на театъра.

"Считаме, че подобни прояви следва да се провеждат при спазване на действащите правила и без да се възпрепятства работата на културните институции в района. Надяваме се дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение.", казват от Народния театър.

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Позиция на директора Васил Василев

В последните дни темата за хорото пред Народен театър "Иван Вазов", което се случва от няколко години, отново придоби актуалност. По този повод директорът на театъра Васил Василев публикува в своя Facebook профил няколко факта, с които даде известна яснота относно спора за неделното хоро.

В своята публикация от 21.09.2026 г. Василев пише, че организаторите на "неделните сбирки в Градската градина" официално са заявили събитието като "Провеждане на митинг в подкрепа на устойчива реализация на българската идентичност, култура и традиция" – всяка неделя от 17:00 до 22:00 ч., с обещания за народни хора, песни, рецитали и културна програма".

По думите на Василев обаче рецитали и реално културно съдържание няма, а репертоарът е сведен до "кръчмарска естрада, гърмяща право срещу първата национална сцена на България". "Танцовите умения се изчерпват с опити за налучкване на такта, а не с представяне на красотата на българския танц.", пише още директорът на Народен театър "Иван Вазов".

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Той казва още, че зад високопарните патриотични думи "всъщност се прокарва евтин кич, който се подиграва както с фолклорните ни традиции, така и със самото пространство около Народния театър". Василев казва още, че сигнали срещу хорото са подавани още от 2022 г., а съгласуването със Столична община за провеждането на въпросната "патриотична сбирка" е прекратено от страна на общината през 2025 г. "Организаторите обаче демонстративно пренебрегват забраната. Въпреки десетките проверки, съставените актове и постоянните обаждания до тел. 112 преди почти всяко представление, непоносимите децибели продължават и до днес - всяка неделя."

Какво казват от Столична община

Зам.-кметът по "Култура и туризъм" в Столична община (СО) - Ирина Дакова, в последните дни също активно се включва в дискусиите по темата. В официалната страница на СО се казва, че общината реално подкрепя провеждането на Неделното хоро в София, но площадът пред Народния театър не е подходящото място, защото "е чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата".

В публикация във Facebook Дакова пише, че организаторите системно подават заявления за периодично провеждане на Неделното хоро пред Народния театър, а общината системно отказва тези искания и предлага друга, подходяща локация. "Спорът е за мястото и начина на провеждането му. Предлагали сме инициативата да достига до различни части на София – квартали, паркове и други подходящи пространства.", пише Дакова.

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По думите ѝ сигналите за провеждането на Неделното хоро пред Народния театър се поемат от Общинска полиция, която извършва проверки и налага санкции, но така няма да се реши спорът. "Затова искаме разговор с организаторите и сме готови да помогнем за намирането на подходяща локация.", пише още Ирина Дакова.

Какво казват актьорите от театъра

Източник: Georgi Zlatarev/Facebook

Публикация от 20 септември на актьора Георги Златарев допълнително "нажежи" обстановката, тъй като представи гледната точка на самите изпълнители, а не на институциите. Ето какво написа той в своя Facebook профил: "Не, Вазов не би одобрил! Тази вечер играхме в Народен театър "Иван Вазов". През цялото време трябваше да се борим с оглушителния звук, идващ отвън - сватбарски песни, "Бела роза", гръцки песни и чат пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон. Беше отвратително! Абсолютно нищо патриотично няма в това да сложиш евтина тонколона и да я надуеш докрай!

Благодаря на фантастичните ми колеги Биляна Петринска, Жаклин Даскалова, Калоян Трифонов и Елица Стефанова за изключителния им професионализъм и затова, че се преборихме.

Не, Вазов не би одобрил този фалшив, уродлив патриотизъм!

Извинете емоцията ми, но наистина ни се разказа играта!"

Кои са организаторите на Неделното хоро

Единият организатор на Неделното хоро пред Народен театър "Иван Вазов" са Движение "Свободно движение на родолюбиви българи – Български Народен Събор", представлявано от Бояна Рашкова. В свои изказвания Рашкова нееднократно е казвала, че всички прояви са съобразени с представленията в театъра и приключват до 19 ч.

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Другият организатор на е "Обществена академия за наука, образование, култура" (ОАНОК), представлявана от Румен Спасов и Руска Кънчева. Те стоят зад дългогодишното провеждане на хората, определяно от тях като 6-годишна инициатива за запазване на традициите.