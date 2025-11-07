Любопитно:

07 ноември 2025, 13:07 часа 259 прочитания 0 коментара
Как да планирате почивката си. Времето през уикенда 8-9 ноември 2025 г.

На 8 ноември 2025 г. ще духа слаб, в Дунавската равнина и Лудогорието, умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 8°. В сутрешните часове на места в равнините видимостта ще бъде намалена. Преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня от запад на изток отново ще има валежи от дъжд. На места в югозападната половина от страната количествата ще са значителни . Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°. По Черноморието ще бъде облачно, привечер и с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 17°-19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в неделя – главно в Източна и в планините в Югозападна България. С югозападен вятър температурите ще се повишат и в източните райони минималните ще са до 14°-15°, а максималните – до 20°-22°.

