Как да спечелим до 16 дни почивка по празниците

Вече е ясно, че заради влизането на България в еврозоната и избягване на турбуленции с разплащането 31 декември и 2 януари бяха обявени официално за почивни дни.

Това дава възможност на хората, които могат да си позволят да отсъстват от работа и имат останали почивни дни, много лесно да си осигурят между 12 и 16 последователни дни почивка около Коледа и Нова година.

Бърза справка с календара сочи, че в зависимост колко дни сте готови да вземете отпуск, можете да се уредите с различна по дължина почивка.

С 2 дни печелите 12

Ако решите да работите на 22 и 23 декември, защото за много родители особено пускането на отпуск тогава е безпредметно, тъй като дните са учебни, можете да почивате цели 12 дни.

Това ще стане, ако си пуснете само 2 дни отпуск - на 29 и 30 декември.

Според приетите решения на властта 31 декември, както и 2 януари, са почивни дни. В края на периода пък е редовният почивен уикенд 3 и 4 януари.

С 4 дни печелите 16

Ако пък решите, че последният ви работен ден ще е на 19 декември, първият може да е чак на 5 януари.

В този случай ще трябва да пуснете два пъти по 2 почивни дни - първо 22 и 23 декември, а след това 29 и 30 декември.

Така "запразвате" още от уикенда на 20 и 21 декември и завършвате с уикенда на 3 и 4 януари.