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Кой има имен ден днес, 30 октомври 2026 г. Честито!

30 септември 2026, 5:55 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 30 октомври 2026 г. Честито!

На 30 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Григорий, Григор, Гришо, Гриша, Григория, Григорина, Григорена. На 30 септември почитаме паметта на Св. Григорий. В продължение на 14 години той изтърпява нечовешки мъки, но не се отказа от вярата си в Христа. Православната църква чества на 30 септември паметта на св. свщмчк Григорий, просветител на Армения, на св. мчца Рипсимия, св. мчк Мардоний и на преп. Акакий Латрийски. Великият просветител на Армения св. Григорий бил роден около 257 г.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка! 

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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