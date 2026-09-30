Защо България е важна за европейската транспортна мрежа

Когато се говори за развитието на транспортната инфраструктура, често вниманието е насочено към отделни пътища, железопътни линии или пристанища. Всъщност тези инвестиции са част от много по-голяма система – Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), която свързва държавите членки и улеснява движението на хора и стоки в Европейския съюз.

Благодарение на своето географско положение България е естествена връзка между Европа, Балканите и Черноморския регион. Именно затова страната участва в развитието на няколко основни европейски транспортни коридора, а инвестициите в транспортната инфраструктура имат значение както за националната, така и за европейската свързаност.

Източник: МТС

Чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 се изпълняват проекти за модернизация на железопътната инфраструктура, развитие на пътната мрежа, пристанищата и интермодалния транспорт. Част от тях са определени от Европейската комисия като операции от стратегическо значение, тъй като допринасят за изграждането на основната европейска транспортна мрежа.

Източник: МТС

Подобряването на транспортната инфраструктура означава по-добри условия за пътуване, по-ефективен превоз на товари и по-добра свързаност между регионите. Това е една от предпоставките за развитието на икономиката, логистиката и международния обмен.

Затова инвестициите по Програма „Транспортна свързаност“ се разглеждат не само като национални инфраструктурни проекти, а като принос на България към развитието на общата европейска транспортна система.