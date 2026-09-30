Кабинетът "Радев":

В България често живеем натъпкани като сардини: Данни на Евростат

30 септември 2026, 7:01 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В България често живеем натъпкани като сардини: Данни на Евростат

България е на челно място по хора, които живеят в пренаселени жилища. Това сочи информация на Евростат с данни за 2025 година. Средно за ЕС в пренаселени жилища са живеят 16,8% от хората, почти на нивото на предходната 2024 г., когато са отчетени 16,9%. В България обаче процентът е 35 на сто, като ни изпреварват само Румъния и Латвия. И това при положение, че от години има данни за над 1 000 000 жилища в България, които са необитаеми.

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Какво значи пренаселено жилище - ако едно домакинство не разполага със следния брой стаи:

  • една стая за домакинството
  • по една стая за всяка двойка в домакинството
  • по една стая за всяко необвързано лице на възраст 18 или повече години
  • по една стая за всяка двойка необвързани лица от един и същи пол на възраст от 12 до 17 години
  • по една стая за всяка двойка деца на възраст под 12 години

Всъщност обаче Евростат разбива и един мит колко късно излизат от родния дом младите хора. У нас средно на 27-годишна възраст децата напускат жилището на родителите си, а средното за ЕС е 26,3 години. Най-рано младите напускат дома във Финландия - средно на 21-годишна възраст, а най-късно - в Хърватия на 31-годишна възраст, пише в. "Сега".

Изследването на Евростат обаче сочи, че у нас е много висок и делът на младите хора, които живеят в пренаселени домакинства - 52,6% от хората на възраст от 15 до 29 години обитават пренаселени домове. Най-високи нива са регистрирани в Румъния (60,4%), Латвия (54,9%), като България е трета след тях. Най-малко пренаселени за младите хора са жилищата в Кипър (3,5%), Ирландия (7,4%) и Малта (7,7%), а средно за ЕС показателят е 26,9%.

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Жилища Евростат младежи напускане на семейството
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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