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Какво се случва, когато пропуснете да попитате котката си за нейното мнение: Допамин за днес

22 юни 2026, 22:30 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Какво се случва, когато пропуснете да попитате котката си за нейното мнение: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Тази вечер ще ви покажем как една котка, ядосана на стопанина си, че си е позволил без да я пита да я заведе за преглед във ветеринарна клиника, буквално съсипва кабинета на лекарите. В най-буквалния смисъл! Разбива дори тавана им! Случката се разиграва в Израел, но ако познавате добре котките, сте наясно, че такава ситуация може да се случи навсякъде и по всяко време, ако сте пропуснали да се допитате до мнението на вашата котка и сте решили на своя глава да се разпореждате с живота й.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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