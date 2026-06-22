Какво се случва, когато пропуснете да попитате котката си за нейното мнение: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Тази вечер ще ви покажем как една котка, ядосана на стопанина си, че си е позволил без да я пита да я заведе за преглед във ветеринарна клиника, буквално съсипва кабинета на лекарите. В най-буквалния смисъл! Разбива дори тавана им! Случката се разиграва в Израел, но ако познавате добре котките, сте наясно, че такава ситуация може да се случи навсякъде и по всяко време, ако сте пропуснали да се допитате до мнението на вашата котка и сте решили на своя глава да се разпореждате с живота й.

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🐈💥 A cat turned a veterinary clinic in Israel into the set of an action movie



The furry troublemaker was brought in for a check-up, but he clearly had other plans. After breaking free, the cat went on a rampage through the clinic, knocking items off shelves before making his… pic.twitter.com/VVUT43A6d2 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026