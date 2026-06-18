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Леопардът романтик: Вашата доза допамин за днес

18 юни 2026, 22:30 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Леопардът романтик: Вашата доза допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Един леопард се изкачи на най-високото дърво в резервата Масай Мара в Кения, за да се полюбува на залеза. Такъв вътрешен мир и философия към живота пожелаваме на всички - пълен айляк!

Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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