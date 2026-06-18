Леопардът романтик: Вашата доза допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Един леопард се изкачи на най-високото дърво в резервата Масай Мара в Кения, за да се полюбува на залеза. Такъв вътрешен мир и философия към живота пожелаваме на всички - пълен айляк!
Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата
@greg16676935420 @BillyM2k @elonmusk In Kenya's Masai Mara Game Reserve, a leopard was filmed climbing to the top of a tree to silently watch the sunset.— lone wolf (@MApodogan) June 14, 2026
This world is completely understandable to him. pic.twitter.com/tq6t0EHCmR
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