Kaufland България се нарежда сред най-предпочитаните работодатели в страната

Водещата компания в сектора за модерна търговия Kaufland България заема водещо място като предпочитан работодател от българските студенти. Класацията е част от проучването на ManpowerGroup България, допитало се до над 350 български студенти в периода февруари – април 2021 г. за очакванията, нуждите и нагласите на младите таланти към работодателите в страната.

Сред най-важните фактори за избор на компания, посочени от участниците, са адекватното основно възнаграждение и финансовите стимули. Възможността за кариерно развитие е друга ключова предпоставка, както и придобиването на нови знания. Организационната култура, предлагането на нови идеи и иновациите в работния процес също са идентифицирани като ценени от представителите на новото поколение.

„Горди сме, че поредна година заемаме челни позиции като предпочитан работодател сред младите хора в България. Това е особено ценно за нас, защото затвърждаваме пoзициятa cи на cтaбилeн и нaдeждeн paбoтoдaтeл, който предоставя oтлични ycлoвия зa paбoтa и paзвитиe в една предизвикателна година.“, коментира Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Тя припомня, че компанията предлага едни от най-атрактивните заплати в сектора на модерна търговия, с инвестирани над 890 млн. лв. в заплати, 139 млн. лв. в осигуровки, 4,4 млн. лв. в обучения на своите служители и 34 млн. лв. в социални придобивки през последните 15 години. Като част от големия екип на Kaufland всеки човек получава възможност за развитие в компанията, шанс за допълнителна квалификация, прозрачна обратна връзка за своята работа, менторство и участие в обучителни програми, които да повишат неговите опит и познания. Доказателство за това е фактът, че близо 80% от всички ръководители в компанията са развили кариерния си път вътрешно.

Kaufland България стартира дейността си с 436 служители в България преди 15 години. Днес търговската верига е един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 души, като близо 13 % са на възраст до 25 г. 89% от тях са част от търговската мрежа на ритейл компанията, 9% са в логистика и 2% - в администрация.

Kaufland усилено инвестира в кариерното развитие на младите хора в страната. Компанията реализира успешно редица кариерни програми за младежи. Вече трета година Kaufland провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето". Всяка година търговската верига приема и своите дуални ученици, a между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията. От няколко месеца Kaufland стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.

Компанията подкрепя активно и различни младежки инициативи за предприемачество и иновации в различни области – Panda Labs на WWF, Sofia Science Festival, TeeNovator, Мениджър за един ден на Junior Achievement и други, които са насочени отново към образование и кариерни възможности, зелени инициативи и младежко развитие. Дългогодишни са усилията на компанията да поддържа устойчиви партньорства и да работи по съвместни програми с образователни институции, сред които са Аграрен Университет, Пловдив, УНСС, СУ и други.

Благодарение на успешните си работодателски практики вече три поредни години Kaufland България е сертифицирана като Топ работодател от международния независим институт Top Employers Institute. В началото на годината Kaufland България бе официално обявена за "Препоръчан работодател" в проучване на сдружение "Общност за човешки ресурси в България", Bulgarian HR Community и To the Top Agency. Успоредно с това, компанията получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media, където беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с фокус върху своите служители с техните най-силни качества и висок професионализъм. Последното отличие по отношение на своята работодателска политика, което веригата получи беше от BAPRA Bright Awards 2021 – отново за кампанията „Разчитайте на нас“.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.