Смелост и хладнокръвие: 12-годишно момиче овладя движеща се кола на магистралата и предотврати трагедия

За изключителна история на смелост и хладнокръвие, проявени от едно 12-годишно момиче вчера на автомагистрала "Струма", разказват от пернишката полиция.

Органите на реда са били впечатлени от изключителната смелост, самообладание и сила на духа, проявени от момичето, което едновременно е успяло да спаси живота на своята майка и да предотврати тежък пътен инцидент.

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Около 12:00 ч. на телефон 112 постъпил сигнал от детето. То съобщило, че на майка му, която управлявала лек автомобил "Хюндай" в посока от София към Перник, внезапно й е прилошало вследствие на здравословен проблем и е изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължава да се движи.

Най-впечатляващото е, че момичето, вместо да изпадне в паника, запазило невероятно хладнокръвие. Докато държало волана и се опитвало да контролира автомобила, то успяло да се свърже със спешния телефон и да обясни ситуацията. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и ОДМВР – Перник. Полицейските екипи били изпратени към мястото с ясното съзнание, че всяка секунда е решаваща.

Източник: БГНЕС

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето запазило присъствие на духа и овладяло ситуацията, извеждайки колата в аварийната лента. След това детето успяло да спре, натискайки старт-стоп бутона на колата.

По същото време служителите на МВР подготвяли и аварийна реакция, готови да рискуват собствената си безопасност, за да предотвратят възможна трагедия.

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Когато автомобилът най-сетне спрял, медицинските екипи поели грижата за майката. Жената била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт и организирали последващо лечение.