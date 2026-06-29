Владимир Кличко вече е в София, предстоят му важни срещи на високо равнище

Бившият световен шампион в тежката кагегория Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на БФ Бокс Красимир Инински.

Кличко пристигна у нас по покана на Красимир Инински

Владимир Кличко пристигна в София по покана на Красимир Инински, като предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев.

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува у н ас във връзка с предстоящото Европейско първенство за мъже и жени, което ще се състои в София. Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.

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