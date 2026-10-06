Kaufland и БТС обновиха трасета до едни от най-живописните места край Кърджали

Дейностите обхванаха локации като пещера „Утробата“, местността Райски изглед, меандрите на река Арда

Туристическата маркировка в района на град Кърджали беше обновена в рамките на инициативата „Не губи посоката!“, която Kaufland България реализира съвместно с Българския туристически съюз (БТС) за втора поредна година. Дейностите обхванаха едни от най-живописните места в Източните Родопи.

В рамките на обновяването беше подновена лентовата маркировка по трасето от семеен хотел „Боровица“ до пещера „Утробата“ и местност Райски изглед. Маркирането продължи през меандрите на река Арда и въжения мост при село Сухово.

По маршрутите бяха поставени 30 указателни стрелки по стандарт на БТС, а трасето беше прочистено, за да бъде по-достъпно и удобно за туристите.

Обновяването на маршрути в района на Кърджали е част от тазгодишното издание на „Не губи посоката!“, което обхваща 11 ключови туристически района в страната. През 2026 г. Kaufland България и БТС си поставят за цел да обновят нови 400 км туристически маршрути чрез дейности по премаркиране, почистване, подмяна и поставяне на указателни и информационни елементи.

Сред премаркираните локации през настоящия сезон са историческият маршрут „По пътя на Кървавото писмо“ между Копривщица и Панагюрище, Софийска планина, Русенското Поломие, Вазовата екопътека, участъци от международния маршрут Ком–Емине, маршрут от „Кукленски манастир” до хижа „Персенк“, както и популярни маршрути в районите на Пловдив, Сливен, Кърджали и Варна.

Кампанията надгражда постигнатото през 2025 г., когато Kaufland България и БТС, заедно с над 250 доброволци, обновиха 400 км туристически маршрути в 10 ключови локации в страната.