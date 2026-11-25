"Вместо само да се вайкаме с колегата Асен Василев - да внесем една промяна в закона, че членове на такива комисии – могат да бъдат оттегляни от партиите, които са посочени. Аз им поисках оставката, но така ми увисват думите във въздуха", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев след решение на Общинската избирателна комисия.

Той подчерта, че Коцев му е политически опонент, но кмет се сваля на ибори, а не от чиновници.

Борисов обаче обърна внимание, че в решението са участвали и от други партии и че членовете на ОИК не са послушали призивите на своите лидери.

„Лично се обадих на Портних, на Стоян, че ако направят такова нещо, въпреки че юридически обосновават своето решение, ще има тежки последици за тях, но и за нас като партия. Дори и на Коцев се обадих да го уверя в това", каза Борисов и добави, че е крещял на своите сутринта и те в петък и събота ще му дават обяснения.

Дидо Дънката и решението на ОИК

Борисов бе попитан дали комисията е под натиск.

"Кирил Петков ще каже, защото същите тези хора, които цитират, са на снимката с него преди три години, когато целия бизнес се обедини около Благо Коцев, за да свалят кмета на ГЕРБ. Тези, които го избраха тогава направиха многократни усилия и накрая успяха да го свалят", каза Борисов.

Той посочи, че Славена Точева, която беше сочена за близка до Дидо-Дънката, отдавна не е при ГЕРБ.

"Беше. Много хора са били при нас. Илин Димитров беше при нас, министърът на туризма беше при нас", каза Борисов и попита защо не го питат за него.

Глобата от Брюксел за дефицита

Борисов смята, че от Брюксел не ни заплашват, а става дума за редовна процедура.

"Както за Варна и варненци трябва всичко, за което са гласували да си го изтърпят - от Баба Алино до боклука, така и българите, които гласуваха за Радев, трябва да си платят и глобите, да си минем през дълговите спирали, защото за съжаление това е нашата народопсихология", смята Борисов.

Той добави, че години наред, когато е обяснявал, че трябва да имаме излишък и мазнинка, са му се подигравали. ОЩЕ: "Правителството дължи отговори, а не оправдания": Борисов с първи думи след глобата за България