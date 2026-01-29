Kaufland инвестира допълнителни 40 хил. човекочаса, за да осигури гладко разплащане в лева и евро

Kaufland България инвестира допълнителни 40 хил. човекочаса за служителите си в периода на двойното разплащане в лева и евро, за да гарантира бързо, спокойно и безпроблемно обслужване на клиентите във всички свои магазини в страната. Мерките са част от цялостната стратегия на ритейлъра за въвеждането на еврото и имат за цел да се избегне струпване на хора и образуване на опашки на касите. В рамките на периода на двойно разплащане, през касите на Kaufland от обращение са извадени над 110 млн. лв., което потвърждава ролята на търговските вериги като ключов канал за извеждането на българския лев.

„Преходът към еврото е изключително сложен логистичен и организационен процес, който изисква не само сериозни финансови инвестиции, но и огромен човешки ресурс. Радвам се, че доброта подготовка на Kaufland помогна да не се създава напрежение и забавяне в ежедневното пазаруване на клиентите. Благодарим на всички колеги, които работеха на касите и направиха възможно гладкото протичане на процеса.“, коментира Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България.

С цел осигуряване на по-голям капацитет при разплащанията, компанията е увеличила броя на работещите каси през януари, което е наложило реорганизация на работните смени и включването на допълнителни служители към обслужването на каса. В процеса, след предварително обучение, активно са участвали и служители, които по принцип работят в други отдели на магазините. За да не се нарушава нормалното функциониране на обектите, Kaufland България временно е наела и външни служители, които да поемат по-ниско квалифицирани дейности в магазините. Това е освободило ресурс и позволило на вътрешните екипи да се фокусират върху допълнителната работа, свързана с обслужването на клиентите в условията на двойно обращение.

С цел насърчаване на картовите разплащания и облекчаване на работата на касите, Kaufland стартира компания, в която клиентите на веригата ще могат да спечелят ваучер за 250 евро в Kaufland, ако направят покупки с банкова карта. В периода от 20 януари до 19 април 2026 г. всеки клиент, който извърши една или повече покупки в магазин на веригата на обща стойност минимум 100 евро (195,58 лв.) през поне един от периодите на кампанията и заплати с една и съща дебитна или кредитна карта, или с ваучер за храна на електронен носител, издадени от партнираща банка*, може да участва в играта. Участието е възможно неограничен брой пъти, а кампанията се реализира с подкрепата на Visa и Mastercard.

Общо 300 ваучера за пазаруване в Kaufland, всеки на стойност 250 евро (488,96 лв.), ще бъдат разпределени чрез тегления в края на всеки от трите периода на кампанията, като във всяко от тях ще бъдат излъчвани по 100 печеливши.

*В играта участват физически лица с дебитни или кредитни карти, издадени от следните кредитни институции - УниКредит Булбанк, Пощенска банка (Юробанк България АД), Първа инвестиционна банка (Fibank), Майфин (MyFin), Обединена българска банка (ОББ), Алианц Банк България , iBank и Централна кооперативна банка (ЦКБ).