29 януари 2026, 12:53 часа 168 прочитания 0 коментара
Порой и циклон: Екстремно време в Гърция (ВИДЕО)

Гръцките власти предупреждават за нов циклон и опасност от наводнения в страната. Гражданска защита в извънредно съобщение предупреждава за три дни екстремно време с много дъжд, градушки и вятър. Това съобщават местните медии, цитирани от БНР.

Проливни дъждове вече обхванаха Северна Гърция, Пелопонес и островите в Егейско море. По високите места на страната отново ще вали сняг. Пътна полиция предупреждава водачите, че са засилени проверките за наличие на вериги във всяка кола.

Предупредиха фермерите предимно в Северна Гърция и Пелопонес да оттеглят стадата от реките. На места до края на деня се очакват и градушки.

Хората в приземните етажи и магазини поставят торби с пясък, за да не се наводнят.

Да се пътува само при необходимост призовава полицията.

Новият циклон ще засегне също Атина, където преди седмица имаше силно наводнение. Пожарната в гръцката столица е в повишена готовност.

Засега фериботите се движат, но има предупреждение за евентуално спиране на морския транспорт от тази вечер.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Циклон Проливни дъждове Гърция наводнения
