Я да видим социалните ти мрежи 5 години назад: Туристите ще спрат да ходят в САЩ заради ново изискване

След като американските власти обявиха, че обмислят ново предложение, според което туристите от десетки държави, ще бъдат задължени да предоставят 5-годишна история от социалните си мрежи като условие за влизане в САЩ, експерти алармираха, че това може да се окаже пагубно за туризма в страната.

Според новите правила САЩ ще искат достъп до историята в социалните мрежи на влизащите в страната за последните 5 години, като мерките ще засегнат и граждани на държави с безвизов режим.

Очакван отлив на туристи

Още: Задържаха жена в САЩ по подозрение, че е искала да убие Тръмп

Експерти са на мнение, че промяната може да откаже много туристи от посещение в Америка - спад, който би довел до милиарди долари загуба за туристическия сектор.

Предупреждението идва от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), след като 5000 редовни международни туристи са били интервюирани и 1/3 от тях са заявили, че ще са много по-малко склонни да посетят САЩ, ако кандидатите за Програмата за безвизов режим бъдат задължени да предоставят информация за своите акаунти в социалните мрежи.

Потенциалният спад в броя на пътуващите може да струва на САЩ приблизително 15,7 милиарда долара. САЩ биха могли да загубят до 4,7 милиона посещения, което би представлявало 23% спад.

Глория Гевара, президент на WTTC, заяви пред CNN, че предложената промяна може да струва на САЩ повече от 150 000 работни места и "да постави Америка в конкурентно неизгодно положение".

Още: ФБР с обиск в избирателна служба заради твърденията на Тръмп за намеса в изборите

Засегнатите пътници имат други възможности за дестинации и смятат искането за информация за акаунтите им в социалните мрежи за нарушаване на личното им пространство, смята тя.

Източник: iStock

"Има толкова много места за пътуване и птуристите ще изберат други места. Ще видим спад и този спад ще се превърне в загубени работни места", допълни Гевара.

Според нея миналата година е била много силна за международния туризъм, но САЩ са останали извън тази тенденция.

2/3 от анкетираните са заявили, че вече са запознати с предложените изменения и те ще направят САЩ по-малко привлекателни както за туристически, така и за бизнес пътувания.

Още: Депресирано и тъжно: 5-годишното дете, задържано от имиграционните, е в тежко психическо състояние (ВИДЕО)

Риск за Световното първенство по футбол

Според предложението, новата политика ще бъде в съответствие с една от изпълнителните заповеди на президента Тръмп, насочени към защита на САЩ от чуждестранни терористи и намаляване на заплахите за обществената сигурност.

Не е ясно точно каква информация от социалните мрежи ще се изисква или как събраните данни ще повлияят на пътуващите, които искат да дойдат в САЩ.

"Министерството на вътрешните работи на САЩ изрично заяви, че акаунтите в социалните медии няма да бъдат преглеждани за коментари, публикации или дейност, критични към президента Тръмп или други политически лидери. Съгласно предложението ще се събират данни единствено за потребителски имена, за да бъдат те проверени за класифицирана информация, с която правителството вече разполага", заявиха от своя страна от Асоциацията на хотелите в Маями.

Още: Дипломацията е пропаднала и Тръмп сериозно мисли да удари Иран

Асоциацията обаче вижда сериозен проблем, защото Маями ще бъде един от домакините на Световното първенство по футбол.

"Нашият успех зависи от усещането за лекота на международните пътувания", заявиха от организацията.

Проверка за "враждебно отношение"

В отделен ход Държавният департамент вече е инструктирал посолствата и консулствата да проверяват и кандидатите за студентски визи за "враждебно отношение към американските граждани, култура, правителство, институции или основополагащи принципи".

Още: Над 50 са смъртните случаи заради студовете в САЩ (ВИДЕО)

Според тези насоки, кандидатите са длъжни да направят профилите си публични, а липсата на онлайн история в социалните медии може да се разглежда като отрицателен фактор, който би могъл да им се отрази негативно в процеса на кандидатстване.

Новото предложение, което ще бъде отворено за обществено обсъждане до 9 февруари, се прави в момент, когато САЩ вече наблюдават спад в броя на международните посетители, което би могло да има негативен ефект върху важни събития тази година, като например честването на 250-годишнината на Америка и срещите от Световното първенство по футбол.