Kaufland отбелязва Деня на кучето с намаления на специализирана храна за любимци и подкрепа за стотици животни

Всеки месец ритейлърът дарява по 1 тон висококачествена немска храна K-Carinura на общинските приюти в София

26 август е Денят на кучето – празник, който ни напомня за онези верни приятели, даряващи ни с любов и преданост всеки ден. Kaufland България отново е помислил за тях със страхотни предложения в седмичната си брошура и превръща повода в празник не само за домашните любимци, но и за стотиците кучета, които живеят в приютите.

Специални предложения за любимците

В периода от 25 до 31 август клиентите на Kaufland могат да открият разнообразие от храни и лакомства за своите кучета на специални цени.

Менюто започва с вкусен пастет от собствената марка на ритейлъра K-Carinura за едва 0,99 лв., а към него могат да се добавят и различни лакомства K-Classic на цена от 2,19 лв. За стопаните, които притежават Kaufland Card, има и особено апетитна оферта – два пауча храна за кучета на цената на един само за 0,89 лв. За по-големите лакомници изборът продължава със сочни лакомства Adventuros за 2,79 лв. или с цял пакет от 12 броя по 100 г Pedigree за 9,49 лв.

Ако четириногият приятел предпочита нещо по-специално, Jungle салам за кучета за 3,29 лв. и пълноценната храна от Dante – консерва 1240 г. за 2,79 лв. или суха храна Dante с говеждо месо 10 кг за 13,99 лв. – са отличен избор. За още по-балансирана диета се предлага и суха храна с телешко и зеленчуци от Darling за 24,99 лв. Актуалните предложения от брошурата могат да бъдат намерени тук.

Дългосрочна грижа за всички любимци

Празничните предложения са само част от ангажимента на Kaufland към грижата за животните. От началото на годината компанията ежемесечно дарява по 1 тон висококачествена немска храна K-Carinura на общинските приюти в София. До момента това са общо 7 тона храна, които са помогнали на над 1500 кучета да получат по-добри грижи.

K-Carinura е разработена от ветеринарни експерти в Германия и не съдържа изкуствени добавки, соя или захар. Съобразена е със строгите стандарти на Европейската федерация за производители на храни за домашни любимци (FEDIAF), което гарантира качество и безопасност.

Даренията се разпределят между четирите приюта на ОП „Екоравновесие“ – в с. Богров, кв. „Сеславци“, кв. „Слатина“ и ветеринарната клиника „Връбница“. Освен с храна, служителите на Kaufland редовно посещават приютите, за да отделят време, внимание и грижа за животните.

Грижа отвъд магазина

K-Carinura включва 40 продукта за кучета и котки – от суха и мокра храна до лакомства, подходящи за животни от всякаква възраст. С високото съдържание на протеини, витамини и минерали храната подпомага растежа и добрата физическа форма, особено при малките кучета, които изграждат своя имунитет.

За стотиците кучета в приютите, които все още чакат своите нови стопани, всяка подкрепа е от значение. Всеки може да се включи – чрез доброволчество, дарение или като осинови нов приятел. Повече информация е достъпна на сайта на ОП „Екоравновесие“ - тук