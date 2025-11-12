Kaufland подкрепя младежката благотворителна инициатива за събиране на хранителни продукти „Купи и дари“

През ноември и декември ритейлъртът отваря врати за благотворителна кампания в свои хипермаркети в Пловдив, София и Севлиево

Kaufland България ще подкрепи за поредна година младежката благотворителна инициатива „Купи и дари“, насочена към подпомагане на нуждаещи се семейства и социални домове. Кампанията ще се проведе през ноември и декември и цели събиране на трайни пакетирани храни, санитарни материали и други продукти от първа необходимост. Инициативата се организира по предложение на младежките Интеракт клубове в Пловдив, София и Севлиево.

Клиентите на Kaufland могат доброволно да закупят и дарят пакетирани хранителни продукти и санитарни материали, например консерви, олио, захар, брашно, паста, сапун, препарати и др. Представители на организаторите - младежите доброволци, ще очакват всички желаещи във входните помещения на магазините, за да им разкажат за инициативата и да приемат дарените продукти и материали. Събраните дарения ще бъдат разпределени и предоставени на идентифицирани семейства в затруднено положение и на социални институции, нуждаещи се от подкрепа.

Подобни инициативи „Купи и дари“ вече са реализирани успешно през предходни години в София, Пловдив и други градове, което доказва готовността на обществото да се отзове на каузата. Тази година младите доброволци отново застават начело на кампанията, като тяхната дейност ще бъде подпомагана от представители на Ротари клубовете в съответните градове. Kaufland от своя страна осигурява логистична подкрепа и място в своите хипермаркети, за да може повече хора лесно да се включат в дарителската акция.

Дати и места на кампанията „Купи и дари“ в Kaufland

Пловдив

Инициативата ще се проведе в Пловдив през уикендите 15–16 ноември, 22–23 ноември и 29–30 ноември във всички хипермаркети Kaufland в града. Дарителски пунктове ще бъдат обособени в обектите на веригата в ж.к. Тракия на бул. „Освобождение“47 и бул. „Цариградско шосе“ 94., ж.к. Христо Ботев – Юг на ул. „Македония“ 97B, ж.к. Гагарин на ул. „Брезовско шосе“ 127 и ж.к. Христо Смирненски на бул. „Пещерско шосе“ 36.

София

В София кампанията „Купи и дари“ ще обхване три поредни уикенда на месец декември. На 6 и 7 декември дарения ще се набират в хипермаркетите Kaufland в кв. Малинова долина (ул. „Проф. д-р Ив. Странски“ 20), кв. Горубляне (ул. „Владичина ливада“ 2) и ж.к. Люлин (бул. „Царица Йоанна“ 97). През следващия уикенд, на 13 и 14 декември, инициативата ще продължи в Kaufland XOPark (бул. „Ботевградско шосе“ 515), кв. Овча купел (ул. „Кукуряк“ 3) и ж.к. Слатина (бул. „Асен Йорданов“ 7). Финалният уикенд – на 20 и 21 декември, кампанията ще бъде активна в хипермаркетите на веригата в ж.к. Младост 3 (ул. „Филип Аврамов“ 3), кв. Крива река (бул. “Ген. Тотлебен” 36) и ж.к. Дружба (ул. "Хайделберг" 1).

Севлиево

В Севлиево инициативата „Купи и дари“ ще се проведе в периода от 1 до 14 декември в хипермаркет Kaufland на ул. „Стара планина“ 78.

Всички, желаещи да помогнат, са поканени да се включат в инициативата „Купи и дари“ като оставят дарение на обозначените места в магазините на посочените дати. Събраните дарения - хранителни продукти и санитарни материали, ще бъдат предоставени на нуждаещи се семейства и на социални домове. Kaufland България призовава своите клиенти да се присъединят към кампанията и с общи усилия да подкрепим хората в затруднено положение. Дори един закупен и дарен продукт би могъл да направи значима разлика за най-уязвимите членове на нашата общност в навечерието на предстоящите празници.