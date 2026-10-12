Кино Арена DELUXE отваря врати в Сердика Център със супер промоция на 15 октомври

Първите 1000 закупили билети ще получат подарък безплатни пуканки

На 15 октомври Кино Арена DELUXE отваря врати в Сердика Център, а първите 1000 зрители ще бъдат посрещнати с подарък – кутия безплатни пуканки. Билетите вече могат да бъдат закупени онлайн, а от 15 октомври – и на касите на кинокомплекса.

Денят на откриването ще бъде и възможност за зрителите да се възползват от традиционната четвъртъчна промоция на Кино Арена – всички 2D прожекции ще бъдат на атрактивната цена от 5,50 евро.

Пет зали са част от новата концепция на Кино Арена – с внимание към качеството, комфорта и всеки детайл.

Кино Арена DELUXE залага на лазерна прожекция, висок клас екранни решения и звук от водещи световни производители, които разкриват всяка сцена с яснота, контраст и дълбочина.

Естествените материали, разнообразните текстури и финиши, светлинните решения и луксозните кожени реклайнери създават атмосфера, в която комфортът е естествена част от киноизживяването.

Любителите на седмото изкуство ще открият богата филмова програма, музикални кино концерти и специални събития, допълнени от модерни информационни зони, LED екрани и удобни възможности за бърз онлайн избор и покупка на билети.

Кино Арена DELUXE допълва градския ритъм на Сердика Център с ново място за кино, срещи и споделени моменти.

Програмата за първата кино седмица можете да видите тук: https://www.kinoarena.com/bg/program/view/arena-serdika