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"Феодалните градове няма": Депутат на Радев за убийството на Филипов и спрените акции за контрабанда

05 октомври 2026, 8:06 часа 1053 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук ПИМК
"Феодалните градове няма": Депутат на Радев за убийството на Филипов и спрените акции за контрабанда

Моето мнение е, че трябва да вярваме на официалната информация, която изнесе директорът на пловдивската полиция, с след това и прокуратурата относно убийството на Илиян Филипов. Трябва да вярваме на тази информация. Това каза в ефира на Нова телевизия депутатът от "Прогресивна България" Димитър Балев, който е и председател на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията и член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

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Попитан има ли в България феодални градове, където икономически групи могат да провокират изборни резултати по една или друга посока, да имат влияние върху назначаването на хората в полицията, той отговори, че не го е виждал. „Не съм го виждал. Това е твърде пресилено. Говорим, ако правилно ви разбирам, за едни регионални отношения, които по никакъв начин не засягат държавата“, добави депутатът.

От думите му в крайна смета стана ясно, че има някакви влияния, но те са „толкова малки и незначителни, че не променят обществения живот, даже и в Пловдив“.

„Много са сюжетите около това убийство, които излязоха. Някои от тях са и преди убийството", добави той.

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Относно скандала с "колеги, прибирайте се" и може ли тези кръгове да са свързани с убийството на пловдивския бизнесмен, Балев каза, че това е един много срамен случай за работата на службите, конкретно за работата на Главна дирекция за борба с организираната престъпност. "Аз съм работил в тази структура. Когато работих, това беше абсолютно немислимо да се случи, някой да ти се обади от ръководните служители от София и в момент, когато си пред реализация, да задържиш голямо количество, огромно количество контрабандни цигари и лицата, които са свързани с този канал, да ти спрат операцията“, каза Балев.

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убийство Илиян Филипов Димитър Балев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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