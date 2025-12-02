Кьовеши идва на посещение в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще посети България утре, потвърдиха пред "Сега" от нейния кабинет. По време на визитата си тя ще проведе среща с правосъдния министър Георги Георгиев и ще присъства на откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София, уточнява пресцентърът.

От екипа на Кьовеши не съобщават дали в програмата е предвидена среща с Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки решението на Върховния касационен съд, според което той вече не заема поста легитимно. Още: Ясни са кандидатите, които ще се борят за поста на Лаура Кьовеши

Не е ясно и дали посещението е свързано с актуални дела на европейската прокуратура. Вчера екипът на Кьовеши внесе в съда обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител от ГЕРБ Стоян Пасев. Двамата, заедно с още двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация", са обвинени в измама, свързана с реконструкция на несъществуващо рибарско пристанище. Още: Измама със субсидии: Европрокуратурата разследва висш държавник, подозира и цяла престъпна група

Според прокуратурата четиримата са подправяли официални документи и са предоставяли невярна информация с цел да бъдат усвоени неправомерно 3,4 млн. евро от европейски и национални фондове.