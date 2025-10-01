Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

На 1 октомври 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Анани и Анко. На този ден църквата почита Св. апостол Ананий. Когато проповядвал словото Божие в град Елевтерпол, управителят Лукиан наредил да го хванат и заставят да принесе жертва на идолите. Той претърпял големи мъчения, при които дръзновено изповядвал името Божие. Мъчителите го извели извън града и го убили с камъни. Погребан е в Дамаск. В същия ден се отбелязва и празникът Покров на Пресвета Богородица.

Имени дни през октомври 2025 г.

Имени дни 2025 г.

