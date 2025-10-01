Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г. Честито!

Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г.

Кой има имен ден днес, 1 октомври 2025 г.

На 1 октомври 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Анани и Анко. На този ден църквата почита Св. апостол Ананий. Когато проповядвал словото Божие в град Елевтерпол, управителят Лукиан наредил да го хванат и заставят да принесе жертва на идолите. Той претърпял големи мъчения, при които дръзновено изповядвал името Божие. Мъчителите го извели извън града и го убили с камъни. Погребан е в Дамаск. В същия ден се отбелязва и празникът Покров на Пресвета Богородица.

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Нека животът ти бъде изпълнен със здраве, щастие и благополучие! Бъди успешен, както в личния живот, така и в работата!

***

Честит имен ден! Нека твоето специално име ти донесе специални усещания и преживявания, които да изпълнят живота ти с неповторимост и уникалност!

***

Честит имен ден! Бъди единствен за любовта на живота ти, неповторим за приятелите ти и недостижим в работата!

***

Щастлив да е денят, в който почитаме светеца, чието име носиш! Нека той бди над нощите и дните ти и те дари със закрила във важните моменти в живота ти. 

***

Честит имен ден! Нека този празник събере най-верните ти приятели и се превърне в незабравим и красив спомен, който да топли сърцето ти през целия ти живот! 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
