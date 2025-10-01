Не отивайте в планината, условията ще се влошават

Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст БЧК. Времето е облачно, хладно, като има прогнози за валежи от дъжд и сняг и намаление на температурите.

В планините облачността ще бъде значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5 градуса.

Времето през следващите дни

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 m - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява. Температурите ще са почти без дневен ход - от 6-7 градуса в западните до 19-20 градуса в югоизточните райони и по Черноморието.

В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 m дъждът ще преминава в сняг.