Кой има имен ден днес, 11 ноември 2025 г. Честито!

На 11 ноември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Мина, Минка, Виктор, Виктория, Викентий и производните им. Свети мъченик Мина бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и се оттеглил в планините, в пустинни места. Сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Заради вярата си бил обезглавен. На мястото на смъртта му била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав и весел! Нека всеки ден ти носи щастие и радост. Да имаш късмет да правиш това, което харесваш и да бъдеш обичан от тези, които обичаш! Весело празнуване!

***

Честит празник! Нека здравето, късметът и любовта бъдат твои верни спътници във всеки миг и ден от живота ти! Да се радваш на сбъднати желания и вълшебни мигове, когато най-много имаш нужда от тях!

***

Честит имен ден! Бъди благословен и нека в живота ти винаги има вяра, надежда и любов! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди усмихнат и щастлив. Нека усмивката ти не слиза от лицето! Весело празнуване!

