За малко да се удавят в реката: Спасиха двама работници в багер

Спасени са двама работници бедстващи на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище. След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН - Хасково и две спасителни лодки. Обстановката е била силно усложнена поради значително повишеното ниво на река Арда, която е излязла извън коритото си заради обилните валежи в района. За ситуацията е уведомен областният управител, съобщиха от Областната администрация на Хасково, цитирани от БГНЕС.

Двамата работници на багера, са били на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета.

Започнала е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради силното течение на реката е било необходимо изчакване за спадане на нивото на водата.

По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което направи по-безопасни условията за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 часа спасителните екипи достигат до багера и бедстващите работници, които са успешно евакуирани без пострадали.

В спасителните действия са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки и два екипа на терен.

