Кой има имен ден днес, 14 ноември 2025 г. Честито!

На 14 ноември 2025 г. своя имен ден отбелязват хората, които са кръстени с името Филип, Фильо, Филка, Филипина, Филипа и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Филип - един от дванадесетте апостоли. Проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Завършил в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.

Имени дни през ноември 2025 г.

Пожелания

Нека името ти да е свято и твоят закрилник да те пази и води по пътя на успеха! Весело празнуване и наздраве!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, винаги влюбена и щастливо придружена!

На този ден ще ти пожелая само две неща - никога и винаги. Никога - нещастен и винаги щастлив! Честит имен ден!

Нека цялото щастие на Земята бъде събрано в твоето сърце, а очите ти винаги да греят със светлината на любовта! Не забравяй, че формулата за успех е споделеността!

Честит празник! Нека енергията на деня те зареди за цялата година и тя да бъде изпълнена с любов, късмет и пътеводна светлина към твоя успех и благополучие! Наздраве!

