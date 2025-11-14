Любопитно:

Кой има имен ден днес, 14 ноември 2025 г. Честито!

14 ноември 2025, 05:55 часа 498 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 14 ноември 2025 г. Честито!

На 14 ноември 2025 г. своя имен ден отбелязват хората, които са кръстени с името Филип, Фильо, Филка, Филипина, Филипа и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Филип - един от дванадесетте апостоли. Проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Завършил в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.

Имени дни през ноември 2025 г. 

Пожелания

Нека името ти да е свято и твоят закрилник да те пази и води по пътя на успеха! Весело празнуване и наздраве!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, винаги влюбена и щастливо придружена!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

На този ден ще ти пожелая само две неща - никога и винаги. Никога - нещастен и винаги щастлив! Честит имен ден!

***

Нека цялото щастие на Земята бъде събрано в твоето сърце, а очите ти винаги да греят със светлината на любовта! Не забравяй, че формулата за успех е споделеността!

***

Честит празник! Нека енергията на деня те зареди за цялата година и тя да бъде изпълнена с любов, късмет и пътеводна светлина към твоя успех и благополучие! Наздраве!

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес