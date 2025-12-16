Кой има имен ден днес, 16 декември 2025 г. Честито!

На 16 декември 2024 г. имен ден имат всички, които носят името Марин, Марина, Маринчо, Маринела и производните им. На този ден църквата почита свети мъченик Марин. Той живял по време на римския император Карин и произхождал от уважавано семейство. Бил избран за сенатор в Римската империя в доста ранна възраст. Независимо от високото положение, което заемал, младият Свети Марин станал християнин. Затова бил подложен на жестоки мъчения и обезглавен.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, непоколебим и непобедим! Нека името ти носи късмет, успехи и истинска любов! Весело празнуване!

Честит празник! Нека този ден бъде честит и специален, както ти си неповторим за своите близки и приятели! Нека името ти бъде споменавано с добро и да си известен с добрите си постъпки!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! Наздраве!

