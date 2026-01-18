Лайфстайл:

18 януари 2026, 05:55 часа 433 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 18 януари 2026 г. Честито!

На 18 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Атанас, Атанаска, Наско, Нася, Ася, Настя, Таньо, Живко, Живка, Тина, Нанси и производните им. Атанасовден е християнски и народен празник, на който се почита паметта на Свети Атанасий Велики, роден през 295 г. На 23-годишна възраст той е ръкоположен за дякон и участва в Никейския Вселенски събор. Пет години след това Атанасий придобива епископски сан. Като архиепископ на гр. Александрия той се включва активно в борбата срещу арианската ерес в християнството. Умира на 2 май 373 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят личен празник се превърне в почит на любовта, истината и светлината! Животът ти да е изпълнен със смисъл, късмет и верни приятели, с които да споделяш щастливите моменти!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Нека твоят празник бъде изпълнен с най-милите пожелания, най-верните приятели, най-искрената любов и най-скъпите подаръци!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

