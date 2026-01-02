Спорт:

Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

02 януари 2026, 05:55 часа 566 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

На 2 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Пламен и Пламена, Гopан, Гopица и производните им. На втори януари Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър, папа Римски. Той е заемал папския престол от 314 до 335 година. Този празник народът нарича Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри. След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, св. Силвестър блажено починал в Господа. Светите му мощи почиват в построената от него гробница върху катакомбата "Св. Прискила" и неговата гробница е една от най-старите гробници на "Вечния град".

Имени дни 2026 г. 

Пожелания

Честит имен ден! Твоят имен ден е специален, носи началото на годината - по същия начин си специален и ти! Празнувай името си с гордост, щастие, неповторимост и много любов!

***

Честит имен ден! Нека твоят имен ден и Новата 2026 година ти донесат здраве, любов, устрем и вдъхновение! Чакат те нови дела и покорени върхове!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Нека твоят празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес