Кой има имен ден днес, 21 декември 2025 г. Честито!

На 21 декември 2025 г.имен ден празнуват всички, които носят името Юлиан, Юлиана, Юлиян, Юлияна и производните им. Св. Юлиания била дъщеря на знатни и богати родители езичници, които живеели във Витиния (Мала Азия) в края на ІІІ век. Като пораснала, тя имала случай да се просвети чрез вярата в истинския Бог и се убояла да свърже съдбата си с идолопоклонник. Затова, когато дошло време да се омъжи, заявила на Елевсия, че ако той не повярва в Христа, Комуто тя служи, да си търси друга годеница. Заради вярата си тя била жестоко изтезавана.

Страдания

По време на страданията на Юлиания повярвали около 630 души. Всички те веднага били посечени с меч, като приели по такъв начин Кръщение чрез своята кръв. Най-после и Юлиания била обезглавена. Това станало към 290 г. Тялото й било погребано от християните, и над гроба й била построена църква.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрава, весела и засмяна! Нека твоите очи бъдат извор на светлина и щастие, както за теб, така и за любимите ти хора!

Честит празник! Нека твоето име ти носи късмет и да се споменава с добро от всички! Бъди известна с честността и красотата си! Нека всяко твое желание се сбъдне десетократно!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

