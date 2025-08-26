Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г.

26 август 2025, 05:55 часа 468 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г.

На 26 август 2025 г. имен ден хората, чието име е Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа и производните им. На този ден църквата почита Св. Адриан и Наталия. Свети Адриан и жена му Наталия са съпружеска двойка християнски светци, съвременници на Римската тетрархия. Отначало Адриан е е езичник, а Наталия е тайна християнка. Впоследствие и Адриан приема християнство и е убит за това в град Никомедия, Мала Азия, в хода на Диоклециановите гонения, а Наталия умира по-късно във Византион.

Имени дни през август 2025 г.

Честит имен ден! Бъди здрава, сияйна, безстрашна и неповторима! Нека името ти носи късмет, с който да преодолееш всякакви препятствия, които се изправят пред теб!

***

Честит празник! Нека здравето бъде винаги с теб! Да са светли и леки дните ти, а нощите - спокойни. Животът да е изпълнен с чудеса и името ти да се споменава само с добро!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Честит имен ден! Бъди специален, както е специално и името ти! Нека денят ти донесе щастие, щастливи мигове и уверения за обич и взаимност с любимите ти хора.

***

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

***

Имени дни 2025 г. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес